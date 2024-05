Uno Mattina, il fuorionda imbarazzante e nessuno se ne accorge: cos'è successo in diretta a Massimiliano Ossini

A Uno Mattina, il programma di attualità e cronaca che va in onda ormai dal 1986 su Rai 1, è stato mandato in tv un fuorionda imbarazzante e nessuno si è accorto dell'inconveniente. Agli spettatori, però, non è sfuggita la gaffe ed ora, sui social, si scatenano i commenti.

Oggi 16 maggio, attorno alle ore 8:35, è andato in onda un frammento che non doveva far parte del programma Uno Mattina. Nessun componente della troupe televisiva sembra essersi accorto dell'accaduto, sebbene il video trasmesso per sbaglio fosse lunghissimo. I telespettatori, da casa, sono rimasti alquanto confusi.

Tutto questo è andato in onda (così come lo vedete) alle 8:35 su Rai 1. #blooperspic.twitter.com/4tnzPzE5av — LALLERO (@see_lallero) May 16, 2024

La puntata, che doveva parlare di una questione piuttosto seria, ovvero le pessime condizioni del meteo in Italia, è partita malissimo. Il conduttore Massimiliano Ossini non sapeva, infatti, di essere già in diretta e stava provando ancora il discorso di apertura sull'Emilia Romagna alluvionata nel 2023. La gaffe ha fatto il giro del web e gli spettatori continuano a commentare sui social l'inconveniente.

Cosa è successo: i dettagli

Ricomponendo i fatti, prima è stata lanciata la sigla del TG1, poi quella del meteo che, però, è stata improvvisamente interrotta dalla pubblicità. Le previsioni metereologiche, quindi, non si sono proprio viste. Successivamente è apparso lo studio di Uno Mattina al buio e sullo sfondo le foto del Nord Italia colpito da forti piogge negli ultimi giorni e il ricordo di quello che era accaduto in Emilia Romagna esattamente un anno fa. Intanto si notano la sagoma di un addetto dello staff e quella di Massimiliano Ossini. Lo schermo è diventato tutto blu e si sentiva la voce del conduttore ricordare la tragica vicenda emiliana e chiedere a un tecnico di passare allo studio. Di lì a poco, si è improvvisamente interrotto l'audio. Probabilmente in questo lasso di tempo avrebbe dovuto andare in onda un video preregistrato sul maltempo che affligge l'Italia, ma evidente c'è stato qualche problema tecnico. Una volta tornato tutto a posto, Ossini ha ripetuto il discorso sull'Emilia Romagna che ormai gli utenti avevano già sentito.