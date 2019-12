Uno Mattina in Famiglia, Monica Setta: «A 55 anni mi rimetto in gioco. Tiberio Timperi? Mi porta i cornetti»

Tornare in Rai dopo sei anni era «un grosso rischio, ma ho deciso di prendermelo e rimettermi in gioco a 55 anni». Monica Setta racconta in un'intervista all'Agi il retroscena del suo ritorno alla conduzione, dopo sei anni, al fianco di Tiberio Timperi per "Uno Mattina in Famiglia".

«Pubblicità occulta a "Uno Mattina In Famiglia"». Monica Setta sotto accusa replica: «Falso». E toglie i tag

«Ho deciso di rimettermi in gioco a 55 anni. E i risultati ci hanno premiato: dai dati di ascolto ufficiali (i soli che mi interessano e a cui credo) risulta che la trasmissione è un successo. Inoltre - aggiunge - vedo che c'è il gradimento delle persone anche sui social. E non era affatto scontato».

A gennaio il programma verrà "premiato" partendo alle 7 del mattino invece che alle 8. «Teresa De Santis ha messo insieme due persone simili per esperienza e fascia anagrafica», il che, secondo Monica Setta, «rimanda a casa l'impressione di una coppia televisiva ben composta, una sensazione di armonia». E con Tiberio Timperi «c'è grande sintonia e rispetto: non lo conoscevo e ho scoperto in lui uno straordinario compagno di viaggio, competente e di grande esperienza».

Ma come cominciano le giornate? «Ci alziamo alle 5 e andiamo in trasmissione molto presto. Per questo abbiamo una sorta di rituale: Tiberio porta i cornetti per tutti e io porto il caffè. Poi a volte arriva Michele con la marmellata...».

