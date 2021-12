Uomini e donne, pioggia di critiche per Palmieri-Cammarota: ecco cosa è successo

Pioggia di critiche per Alessia Cammarota. La notte scorsa, in casa Palmeri-Cammarota, è stata molto movimentata. I due, rispettivamente ex tronista ed ex corteggiatrice di Uomini e Donne, sono rimasti svegli per tutta la notte per vegliare sul figlio che si è svegliato e ha vomitato per ore. Una situazione che ha agitato tutta la famiglia ma che è stata poi risolta all’indomani con calma e pazienza. A raccontare cosa è successo è mamma Alessia che, attraverso storie Instagram ha spiegato che ha spiegato come il secondogenito, di 4 anni, ha mangiato di nascosto una merendina dopo cena e durante la notte ha iniziato ad avvertire crampi allo stomaco e senso di nausea.

Già da questa mattina, il bimbo si è ripreso e ha passato la giornata a giocare con il fratello maggiore Niccolò. Alessia, però, dopo essersi esposta, ha ricevuto molte critiche dalle altre mamme che la seguono quotidianamente su Instagram. Secondo molte, infatti, il piccolo Leonardo si sarebbe sentito male per aver consumato la pizza a cena e non per la merendina mangiata qualche ora dopo.

La Cammarota, così, ha precisato che la pizza d’asporto presa dal marito era di ottima qualità e che il figlio ha vomitato solo ed esclusivamente la merendina. Alessia ha inoltre puntualizzato che i suoi figli non sono abituati a mangiare schifezze prima di andare a letto e che questo ha influito sul malessere di Leonardo. In più, Alessia ha rivelato che il piccolo Palmeri non sta particolarmente bene da qualche giorno per via del virus influenzale che gira all’asilo e che ha sicuramente debilitato il suo fisico.