Uomini e donne, Angela Nasti e Alessio Campoli si dicono addio due settimane dopo la scelta

Lunedì 17 Giugno 2019, 18:25 - Ultimo aggiornamento: 17-06-2019 19:03

© RIPRODUZIONE RISERVATA

“E' stata una decisione condivisa, tra l'altro... Non ci sono buoni e cattivi, siamo in buoni rapporti”, la relazione nata a “Uomini e donne”, programma condotto da Maria De Filippi, traè ufficialmente finita. Dopo le numerosi voci a riguardo, sono gli stessi protagonista a confermare la rottura del rapporto.La love story è durata solo un paio di settimane dopo la scelta e sonno sono stati pochi ad adombrare sospetti: “Mi chiedo perché – ha fatto sapere Angela sui social - affrontare questa situazione partendo in quarta e sparando cattiverie. Affrontate questo dramma con la stessa serenità con cui lo stiamo facendo noi”.Dello stesso avviso il suo ex: “Lei non voleva far soffrire nessuno - ha fatto sapere sul social - e io oggi spezzo una lancia a favore di questa persona che mi ha parlato in maniera chiara quando ci siamo trovati di fronte al problema! (...) Il mio cuore mi ha portato a vivere questi mesi che rivivrei mille volte come li ho vissuti e sempre con la stessa persona! Ho la coscienza è pulita da sempre e non mi serve buttare fango sopra agli altri soprattutto non porto rancore a nessuno e non sputo nel piatto dove ho mangiato. Voglio tanto bene ad Angela nonostante come sia andata perché per me è una persona importante e lo sarà sempre!”.