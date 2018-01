Uomini e Donne anticipazioni: accuse choc a Maria De Filippi. Cosa sta succedendo

Giovedì 4 Gennaio 2018, 11:36 - Ultimo aggiornamento: 04-01-2018 12:26

Le nuove puntate diandranno in onda su Canale 5 a partire da lunedì 8 gennaio, ma intanto alcuni episodi sono già stati registrati e dallesul trono classico e sul trono over emergono alcune pesanti accuse alla trasmissione di Maria De Filippi.In particolare a sputare veleno suè la dama Graziella, che ha accusato la trasmissione di essere interessata unicamente agli ascolti. A riprova di quanto afferma, Graziella ha raccontato la sua esperienza, e in particolare di come la redazione abbia insistito per farla restare anche dopo la sua decisione di abbandonare il programma proprio perché lei è tra i personaggi che porta più audience. In un lungo sfogo su facebook, Graziella ha spiegato di non voler essere trattata come "carne da macello".Non resta che aspettare la registrazione della prossima puntata del trono over per scoprire se Maria De Filippi risponderà a Graziella, alimentando così la polemica su