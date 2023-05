Uomini e Donne, anticipazioni nuova edizione: al Trono Classico e al Trono Over cambia tutto

La produzione di Uomini e Donne starebbe già a lavoro sulla prossima stagione del programma nonostante sia finito da pochi giorni e con anticipo rispetto alle precedenti edizioni. Sembra che per il prossimo anno ci saranno dei cambiamenti nello show di Maria De Filippi, novità che non sono altro però, secondo le anticipazioni, che un ritorno al passato.

Le registrazioni del programma partiranno da fine agosto e la messa in onda sarà entro le prime due settimane di settembre.

Lo studio però potrebbe cambiare vista la fine delle restrizioni per il Covid, dopo la dichiarazione della fine dell'emergenza sanitaria. Si pensa quindi che si tornerà al vecchio modello di trono classico e di trono over, dove i due sono distinti e in puntate diverse e non più tutti insieme come lo sono stati fino a qualche settimana fa.

Come riporta Lorenzo Pugnaloni sulla sua pagina Instgaram, il Covid ha portato Maria De Filippi a unire i troni di Uomini e donne, quindi visto che l’emergenza è finita e sta tornando tutto alla normalità, anche per la divisione del programma potrebbe essere così. La formula mista però ha funzionato molto bene e non è detto che la padrona di casa opti per un ritorno al passato, però almeno una modifica nella struttura dello studio potrebbe esserci, togliendo magari finalmente il plexiglass e riavvicinando anche il pubblico.