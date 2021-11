Uomini e donne, assente Gemma Galgani e vicina all'addio un'altra dama. Ecco perchè

Assenze preoccupanti durante la registrazione di Uomini e donne over. Le anticipazioni del talk show, comunicate dal profilo social Uominiedonneclassicoeover, riportano che Gemma Galgani non ha preso parte alle registrazioni, mentre Isabella Ricci sarebbe vicina all’addio.

Leggi anche - Raimondo Todaro e Francesca Tocca, il ballerino lancia una frecciatina a Valentin e parla del secondo figlio

APPROFONDIMENTI PERSONE Uomini e Donne, Gemma Galgani positiva al Covid: ecco come sta IL RETROSCENA Uomini e donne, la rivalità tra Tina Cipollari e Gemma Galgani... IL SIPARIETTO Uomini e donne, Gemma Galgani vittima di Tina Cipollari: arriva il...

La dama torinese sta prendendo parte a queste puntate in collegamento da casa, in quanto è risultata positiva al Covid-19. Sembra che la situazione per Gemma non sia grave. Infatti, ha preso tranquillamente parte alle ultime registrazioni e ha anche deciso di iniziare una nuova conoscenza.

Ebbene, la Galgani dopo Costabile spera di ritrovare il sorriso con un altro cavaliere. Si tratta di un nuovo volto del programma di Maria De Filippi, approdato nello studio di Canale 5 proprio per conoscere lei. Gemma avrebbe deciso di accettare questa nuova conoscenza, ammettendo che la new entry le piace. Per quanto riguarda Isabella Ricci, protagonista di scontri e battibecchi accesi, potrebbe presto lasciare il programma di Maria De Filippi.

La conoscenza con un cavaliere che frequenta da qualche tempo starebbe procedendo abbastanza bene. L’uomo, fortemente interessato a lei, avrebbe anche deciso di non far scendere in studio le due donne giunte in trasmissione per conoscerlo. Le anticipazioni segnalano che, comunque, Isabella è ancora un po’ dubbiosa sul futuro che potrebbero condividere.