Uomini e donne, Camilla Mangiapelo tradita da Riccardo Gismondi. Tutta la verità (di lei) sulla rottura

Camilla Mangiapelo rompe il silenzio sulla rottura con Riccardo Gismondi, conosciuto a Uomini e Donne. Coppia fissa da sei anni, usciti insieme mano nella mano dal programma di Maria De Filippi per vivere la loro storia d'amore lontano dai riflettori. Qualche mese fa la rottura definitiva, annunciata su Instagram proprio dall'ex corteggiatrice che aveva confessato di vivere un "momento delicato". Sui motivi che hanno spinto i due a prendere strade differenti non si sapeva nulla, fino a quando Camilla ha deciso di rispondere alle tante domande dei suoi followers riguardo il suo rapporto con Riccardo.

La confessione di Camilla Mangiapelo

Un'amara rivelazione, la Mangiapelo si è liberata da un peso troppo pesante e ha raccontato tutta la verità: ha scoperto di essere stata tradita. «Ci sono errori ed errori - ha dichiarato Camilla - Le persone che hanno avuto il piacere di avermi nella loro vita sanno benissimo a cosa non passerei mai sopra. Partendo dal presupposto che credo che il passato non si rinneghi per nessun motivo, il tempo dà riposte e porta notizie che ti fanno cambiare considerazione sulle cose e sulle persone. C’è chi merita di essere portato nella tasca destra in alto e chi invece nemmeno sotto la suola delle scarpe». Alla domanda se fosse stata tradita, l'ex corteggiatrice ha confessato: «Piano piano sta uscendo tutto..». Ha aggiunto che ad averla informata sul tradimento sono state «le gole profonde».

Camilla, inoltre, ha dichiarato che se potesse tornare indietro, eviterebbe di farsi il tatuaggio insieme al suo ex: «Due mesi fa ho dato una risposta diversa. Poi ho scoperto che il diavolo fa le pentole ma non i coperchi. Quindi oggi la risposta è sì». La delusione è stata talmente forte che la Mangiapelo ha eliminato dal suo profilo tutte le foto che la rittraevano con Riccardo: «Mia zia mi sta raccontando che ai tempi delle sue prime relazioni non esistevano i social o le foto su Ig e c’erano le foto cartacee, loro quando finiva una storia le strappavano. Noi oggi archiviamo i post».