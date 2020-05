Uomini e Donne: l'Alchimista, il corteggiatore che indossa la maschera de La Casa di Carta: nuovi indizi sulla sua identità

Chi è l'Alchimista? I telespettatori di Uomini e Donne sono sempre più ansiosi di conoscerne l'identità. Sembra un personaggio de "La Casa di Carta" perché al posto della mascherina obbligatoria indossa la maschera di Dalì, ma è un semplice corteggiatore. L'accessorio protagonista della serie tv spagnola copre l'intero volto e la voce è camuffata artificialmente. Tante le ipotesi e altrettanti gli indizi.

Non ha ancora tolto la maschera, ma ha dichiarato i suoi sentimenti alla tronista Giovanna Abate. In una lettera ha confessato di aver provato il desiderio di toccarla e di baciarla durante l'ultimo incontro: «Quei due metri che ci separavano sembravano infiniti e avrei voluto fare di tutto per riempirli, ma non con le parole. In quei momenti ho sentito forte il desiderio di accarezzarti il viso, sfiorarti le labbra e farti sentire che ci sono».



I fan del dating show erano convinti che nella puntata di oggi avrebbe finalmente svelato la sua identità, ma a domanda diretta di Gianni Sperti, l'Alchimista ha spiegato che il momento è rimandato: «Prima ho delle cose che voglio farle vedere della mia vita, da condividere con lei. Alla fine siamo un ragazzo e una ragazza che si stanno conoscendo in un modo molto particolare che mai più mi ricapiterà nella vita».

In queste settimane sono state tante le ipotesi su chi potesse nascondersi dietro la maschera di Dalì. I primi sospetti sono ricaduti su Sammy Hassan e Alessandro Graziani, ma entrambi hanno smentito. Si è parlato poi di ex corteggiatori,come Manuel Galiano, ma anche lui ha negato.

Nel corso della puntata di oggi si sono intravisti barba e capelli, ma sono stati i tatuaggi ad attirare l'attenzione: il segno zodiacale della Bilancia sull’indice sinistro e una corona di alloro con scritto al centro Carpe Diem sulla mano destra. Per Fanpage si tratterebbe di un ragazzo di nome Davide Basolo.



