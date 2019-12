Costantino Vitagliano: «Esco da un periodo buio, mi sto riprendendo grazie all'amore di mia figlia»

Ultimo aggiornamento: 15 Dicembre, 08:00

«Mi sono ripreso da un periodo molto buio. Ho ricevuto delle delusioni, ho perso persone molto importanti della mia vita», un periodo difficile nella vita di, lo storico tronista di, da cui è uscito grazia all’amore dellaAyla.Ultimamente infatti Costantino, single dopo la fine della sua relazione con Elisa Mariani, ha perso la mamma: «Mi sono ripreso da un periodo molto buio. Ho ricevuto delle delusioni - ha raccontato al- perso persone molto importanti. È stata dura, ma mi sto riprendendo grazie all'amore di mia figlia. Ho trascorso un periodo d’oro e poi, come avviene spesso nella vita, è seguito un momento doloroso. Perdere mia mamma mi ha portato a rendermi conto che la vita è fatta di up&down. A volte tocchi il cielo, altre sei sottoterra».La piccola Ayla è stata per lui un sostegno: «. Quando è nata lei, a mia mamma hanno scoperto la malattia. Ora ho Ayla: ci vivo, la coccolo, la porto in giro. Faccio con lei quello che non è mai stato fatto con me. Io appartengo a una generazione i cui genitori erano “altro”. Crescevamo tutt’altro che viziati, per quanto non abbiano mai fatto mancare niente».