Uomini e donne, Costantino Vitagliano e l’incontro con Alessandra Pierelli: «Si, ci siamo rivisti…»

Sabato 17 Agosto 2019, 17:12 - Ultimo aggiornamento: 17-08-2019 17:15

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Costantino Vitagliano torna a parlare della sua storica ex, Alessandra Pierelli. I due con la loro storia sono stati grandi protagonisti del programma “Uomini e donne” ma finita la relazione si sono persi di vista anche perché l’ex tronista in quel periodo era molto impegnato: «Avevo altro per la testa: mi sentivo il re del mondo. È andata come doveva andare».Dopo l’addio lui l’ha cercata in occasione di un intervento non andato bene: «I rapporti con Alessandra oggi sono inesistenti, ma senza rancore – ha raccontato a “DiPiù” - Dopo che ci siamo lasciati, io l’ho ricontattata quando è stata male per un intervento chirurgico. Allora stava con un calciatore e non ha voluto parlarmi».Lui e Alessandra, sposata con Fabrizio Baldassari e con due figli, Daniel e Liam, si sono poi rivisti senza conseguenze: «Poi, tempo dopo, ci siamo visti, abbiamo parlato, ricordando i vecchi tempi. Ma non è riscattata la scintilla e le nostre strade si sono divise per sempre. So che Alessandra ora è una moglie e mamma felice».