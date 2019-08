Uomini e Donne, Costantino Vitagliano al Trono Over: «Sono in cerca dell'anima gemella»

Domenica 18 Agosto 2019, 21:56 - Ultimo aggiornamento: 19 Agosto, 07:30

«Un ritorno a Uomini e Donne? E perché no? Dovrei fare il Trono Over, ovviamente, perché non sono più un ragazzino. Ma il fisico e la spregiudicatezza non mi mancano e credo che verrebbero a corteggiarmi ragazze di venti e trenta anni». Costantino Vitagliano, il tronista per eccellenza, oggi 45enne, a distanza di 16 anni potrebbe tornare a Uomini e Donne.Lo ha dichiarato in un'intervista a Di Più. «Ci sarebbe una differenza rispetto al passato - ha precisato - allora pensavo più al successo che all’amore. Oggi penserei soprattutto a trovare l’anima gemella». Nel 2003 Costantino era salito sul trono insieme a Daniele Interrante e aveva scelto Alessandra Pierelli. Era seguito il suo periodo d'oro, tra serate e ospitate televisive.Poi, l'incontro con la modella Elisa Mariani, che lo ha reso padre della piccola Ayla qualche anno fa. «Da quando sono diventato papà mi sono ammorbidito. Non prendo più la vita a morsi, cerco la tranquillità, sogno anche io una favola sentimentale in cui mia figlia sarà sempre al centro delle mie attenzioni», ha detto Costantino Vitagliano.Chissà se Maria De Filippi accoglierà la richiesta dell'ex tronista più amato d'Italia. Bisognerà attendere settembre per scoprilo.