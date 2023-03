Uomini e Donne, Desdemona querela ma non Maria De Filippi: la versione dell'ex dama cacciata dopo gli audio

Desdemona Balzano dopo essere stata allontanata da Uomini e Donne ha annunciato provvedimenti legali salvando però Maria De Filippi. L'ex dama, dopo un periodo di silenzio ha spiegato le sue motivazioni. La conduttrice ha scelto di allontanarla dal programma dopo che Armando Incarnato l'ha smascherata mostrando delle chat piuttosto compromettenti.

Desdemona si sarebbe accordata con il suo manager sul tipo di atteggiamento da avere nel corso della trasmissione. Lo scopo finale della dama, in sintesi, sarebbe stato quello di muoversi in modo tale da poter ottenere successo e visibilità che le avrebbero magari permesso in seguito di prendere parte al Grande Fratello Vip o L'Isola dei Famosi. Gianni Sperti è stato l'unico ad aver ascoltato gli audio e ne ha fatto una sintesi, facendo fare un'ulteriore figuraccia alla Balzano e mettendo Maria nella condizione di allontanarla.

In un'intervista a FanPage Desdemona ha detto la sua: «Ero frastornata, non capivo cosa stesse accadendo. Ho capito solo che c’erano dei miei audio che non ho dato il consenso affinché fossero riprodotti perché non sapevo di cosa si trattasse. Se Maria De Filippi ha ritenuto che non dovessi stare in studio, va bene. La rispetto, e infatti non l’ho querelata. Non ho querelato nemmeno la redazione e la Fascino. Rispetto agli audio, si tratta dello stralcio di una telefonata privata fatta con Alessandro Schiavone che è stata registrata». L'ex dama, dunque, comprende la decisione ma non accetta la violazione della sua privacy. «Non avevo acconsentito al fatto che Gianni Sperti ascoltasse quell’audio. Ho detto “no” tre volte perché volevo ascoltarli prima di decidere se farli ascoltare a terzi. Il contenuto di quell’audio, sebbene non riprodotto pubblicamente, è stato diffuso quando Gianni Sperti ha raccontato e commentato quello che aveva sentito. L’ho querelato insieme ad Alessandro Schiavone e Armando Incarnato».

A questo si aggiunge il fatto che secondo lei alcune frasi sono state falsificate, ne è stato alterato il significato e che il discorso sarebbe stato ben più lungo di quello riassunto da Gianni Sperti: «Ho detto “Cercherò di stare lì dentro più tempo possibile”. Ma l’ho detto mesi prima. Può anche significare che intendevo conoscere più persone possibile, non che intendevo restare là per diventare famosa. La visibilità? Ho firmato un contratto in cui mi dicono che non avrei percepito alcun compenso ma che avrei potuto godere della visibilità che la trasmissione offre. È nel contratto, lo firmano tutti quelli che fanno parte del parterre. Per quanto riguarda l’amore, in trasmissione l’ho trovato per cui il format funziona».