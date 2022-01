Uomini e donne, Fabio Colloricchio diventerà padre? «Violeta è al primo mese»

La famiglia si allarga per Fabio Colloricchio e Violeta Mangrinan. La notizia è trapelata dal programma Socialité in onda su Telecinco, dove è emerso che la fidanzata dell'ex tronista di Uomini e donne aspetti un bambino da un mese. Ancora nessuna ufficialità sui social network.

Gli esperti di gossip spagnoli sono però sicuri. Dopo due anni dal primo incontro, sembra che per Fabio Colloricchio e Violeta Mangrinan stia arrivando la cicogna. I due si sono conosciuti e innamorati nel 2019 grazie a Supervivientes, la versione iberica dell'italiana Isola dei Famosi. All’epoca, Violeta era legata a Julen de la Guerra, personaggio noto in Spagna per via delle sue numerose apparizioni nei salotti televisivi. Di lì, non si sono più lasciati, tanto che l’ex tronista di Uomini e Donne ha lasciato l’Italia e si è trasferito a Madrid per starle vicino.