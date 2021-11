Uomini e Donne, Gemma Galgani si collega da casa con il Covid: la reazione di Tina Cipollari

A Uomini e Donne si nota l'assenza di Gemma Galgani e nella puntata andata in onda oggi è stata lei stessa in collegamento ad annunciare di avere preso il Covid. Da qui la reazione di TIna Cipollari. «Buongiorno Maria, buongiorno a tutti. Sono proprio io. Sarà la mia voce che ti confonde. Sarà un po’ roca. Maria posso raccontare i miei accadimenti? Ho vuto un momento un po’ particolare. Anche io sono stata colpita da quello che, attualmente, è il virus che arriva a tanti», ha dichiarato la Dama.

Uomini e Donne, Gemma Galgani con il Covid

«Ma devo dire che ha avuto dei momenti in cui sono stata un po’ affaticata ma ho sempre avuto tanta forza e ottimismo. Quindi, secondo me, questa è la ricetta migliore per affrontare questi momenti», ha aggiunto. Gemma, quindi, ha voluto ringraziare la produzione di Uomini e Donne, ma anche Maria per averla invitata: «Grazie per avermi invitata perché per me questo è stato molto emozionante e mi ha dato tanta forza. Sono i gesti inaspettati delle persone che ti scaldano il cuore e che ti aiutano tantissimo a superare le difficoltà».

Uomini e Donne, la reazione di Tina

La donna ha poi spiegato di sentirsi già molto meglio, ma con ironia Tina ha affermato che la guarigione potrebbe arrivare dopo parecchie settimane. E ha chiamato qualcuno affinché in studio ci fosse una Mummia in sua rappresentanza. Il tutto tra le risate del pubblico e i “no” dell’altra.