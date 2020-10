Uomini e donne, tra Gemma Galgani e Tina Cipollari scoppia la lite: lei lascia lo studio in lacrime

A "Uomini e donne" fra Tina Cipollari e Gemma Galgani una nuova lite. Tina Cipollari e Gemma Galgani non sono nuove a scontri, ma stavolta la querelle potrebbe avere effetti clamorosi. Gemma infatti, dopo il faccia a faccia con Tina, avrebbe abbandonato lo studio per non tornare più.

Il tutto sarebbe successo, come riportano le indiscrezioni sulla rete sulle registrazioni della puntata odierna, a causa del cavaliere Biagio, molto vicino a Gemma, ma che non disdegnerebbe altre frequentazioni femminili. La Galgani, una volta in trasmissione, si sarebbe lamentata di quest’atteggiamento, partendo in uno sfogo contro il cavaliere e naturalmente contro Tina, che con lei non è mai stata troppo gentile.

Già sotto pressione e in lacrime, Gemma sarebbe scoppiata con l’ingresso di una della “conoscenti” di Biagio in studio, Sabrina, scatenando una lite ancora più furiosa con la Cipollari, che l’avrebbe spinta a lasciare lo studio in lacrime.

Dopo la prima fuga Gemma sarebbe tornata, dichiarando di non sopportare più una tensione del genere, per poi abbandonare di nuovo, e definitvamente, il programma di Maria De Filippi.

Ultimo aggiornamento: 17:56

