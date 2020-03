Uomini e donne, Gemma Galgani: «Dieci anni al fianco di Tina Cipollari, ecco perché ce l'ha con me»

«All'inizio mi sentivo quasi protetta da lei, forse perché, nonostante fosse più giovane, era più smaliziata di me. Tina riusciva a capire subito se un uomo si interessava a me in modo sincero oppure per altre motivazioni!», all’inizio fra Gemma Galgani e Tina Cipollari, rispettivamente dama del trono over e opinionista di Uomini e donne, c’era un buon rapporto ma poi le cose si sono evidentemente guastate col tempo.

Tutto andava bene, finché una relazione di Gemma è tracollata: «Sembrava quasi che lei provasse una sorta di simpatia nei miei confronti, nel mettermi in guardia dalle eventuali prese in giro, proprio come farebbe un'amica nella vita quotidiana. Invece, dopo la conclusione della mia relazione con Giorgio, c'è stato un suo cambiamento di rotta improvviso, che ancora oggi non mi spiego la sua avversione nei miei confronti si è inasprita quando ho preso la decisione di lasciarlo, per poi tentare di riconquistarlo e recuperare la nostra relazione».

L’addio a Giorgio è stato il momento che ha sancito la seriazione e l’inizio delle schermaglie: «Forse, secondo il Tina-pensiero considerarmi talmente miracolata per aver suscitato interesse in Giorgio da dover accettare qualsiasi cosa e poi sarebbe lei la donna moderna ed emancipata! (…) Una persona intelligente come Tina avrebbe dovuto capire che una scelta così radicale ed estrema era una conseguenza di problematiche altrettanto estreme».

Di sicuro non si sente ben accolta da lei: «Non sopporto le sue urla continue, le sue offese gratuite, l'accusarmi di essere falsa, cosa che trovo davvero inaccettabile. Trovo anche maleducato rivolgermi continuamente osservazioni negative dal punto di vista estetico. Lei non mi considera una donna gradevole, ma è il suo parere, che rispetto, non il giudizio universale».

