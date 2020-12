Uomini e donne, Gianluca De Matteis torna sui social: «Finita la puntata del mio addio...»

Gianluca De Matteis dopo “Uomini e donne” torna sui social. Gianluca De Matteis, tronista di “Uomini e donne”, dating show di Maria De Filippi, ha recentemente deciso di lasciare la trasmissione ed ora torna sui social dai suoi follower.

Gianluca De Matteis, dopo una breve permanenza a “Uomini e donne” ha annunciato commosso in studio di voler lasciare la trasmissione perché non era scattato nulla con le corteggiatrici presenti e perché si sentiva poco adatto al contesto televisivo. Dopo l’addio l’ex tronista è tornato suoi social, felice e sorridente. Finalmente sereno Gianluca ha salutato i suoi follower e fra le altre cose ha raccontato un dietro le quinte del suo addio. Dopo aver resa nota la sua volontà sarebbe stato raggiunto nel camerino da alcuni componenti dello staff: “Terminata la puntata del mio abbandono – ha spiegato - in cui ho versato qualche lacrima, sono arrivati da me piangendo e abbracciandomi”.

Otre a ringraziare lo staff, l’ex tronista ha ringraziato Maria De Filippi, che durante l’annuncio del suo abbandono era stata molto comprensiva nei suoi confronti: “Una donna spettacolare”. Gianluca De Matteis ha poi promesso ai follower di tenerli aggiornati sui suoi futuri impegni…

