Uomini e donne, Gianluca De Matteis e l’addio al programma: «Non avevo costruito niente. Difficoltà a creare un rapporto importante»

Gianluca De Matteis ha deciso di lasciare “Uomini e donne”. Dopo solo tre mesi di permanenza Gianluca De Matteis ha abbandonato il trono di “Uomini e donne” di Maria De Filippi: “Non avevo costruite niente e avevo difficoltà a creare un rapporto importante”.

Gianluca De Matteis è sceso dal trono di “Uomini e donne” per tornare alla vita di tutti i giorni: “Mi sono accorto – ha raccontato a “Nuovo” - che non avevo costruite niente e che avevo difficoltà a creare un rapporto importante. E’ stata una scelta molto difficile”.

In tv non ha trovato l’amore (“Non è un contratto e non lo si può trovare a comando. E’ un sentimento talmente bello che, se lo si dovesse ridurre soltanto a qualcosa di pratico, perderebbe la sua essenza”), ma non è deluso dalla sua esperienza: “Avevo molte aspettative, ma purtroppo non ho raggiunto l’obbiettivo che mi ero prefissato. Sono comunque molto contento sia per l’esperienza che ho vissuto sia perché sono sempre stato vero e coerente. Non ho tradito il pubblico ma soprattutto Maria De Filippi che mi ha offerto questa opportunità”.

Gianluca infatti non disdegnerebbe un ritorno futuro in tv: “Perché no? Se dovesse esserci una seconda occasione ringrazierei Maria e valuterei la proposta molto volentieri”

Ultimo aggiornamento: 17:34

