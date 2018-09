Uomini e donne, Gianni Sperti e il giallo del post: «Il pubblico vi farà cadere nel dimenticatoio»

Venerdì 21 Settembre 2018, 18:06 - Ultimo aggiornamento: 21-09-2018 18:32

Sembra esserci maretta a “Uomini e donne”. Due personaggi storici della trasmissione, l’autrice Raffaella Mennoia e l’opinionista Gianni Sperti hanno tuonato dai rispettivi account instagram.Raffaella, che deve evidentemente aver saputo qualcosa, ha sottolineato «quanto mi è stato detto fosse vero non esistono programmi non esiste niente. Stop», mentre Gianni sul social ha ammonito i tronisti sul pubblico: «È il pubblico che decreta il vostro successo. Abbiate cura di chi gratuitamente e spontaneamente, vi regala popolarità e vi fa guadagnare tanti soldini. Non prendete in giro il vostro pubblico perché così come vi ha portato alla stelle, con un click vi farà cadere nel dimenticatoio, considerando il fatto che siete arrivati al successo senza arte, ma solo perché li avete conquistato come persone. Alcuni protagonisti che sono stati sulla cresta dell’onda oggi raccattano qualche like a destra e manca. La vita insegna!»