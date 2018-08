Uomini e Donne, annuncio a sorpresa: Giorgio Manetti lascia il trono over

Mercoledì 29 Agosto 2018, 16:53 - Ultimo aggiornamento: 29-08-2018 17:47

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Dopo le dichiarazioni rilasciate a maggio e le accuse a lui rivolte da parte di Gianni Sperti, Giorgio Manetti ha deciso e la notizia ora è ufficiale: non sarà più sul Trono Over di Uomini e Donne.Da anni protagonista del programma di Maria de Filippi, Manetti aveva attirato le attenzioni degli appassionati dello show per la sua relazione e i tanti tira e molla con Gemma Galgani.Tuttavia la storia non è decollata ed è stato più volte accusato da Gianni Sperti, opinionista della trasmissione, di aver giocato con la Galgani e inoltre di aver instaurato una relazione con un'altra donna al di fuori di Uomini e Donne.L'annuncio ufficiale dell'addio di Manetti è stato dato dal settimanale Chi. Ora la Galgani e i fan non potranno fare altro che accettare la sua scelta.