Uomini e Donne, Giulia D’Urso e la fine dell’amore con Giulio Raselli: «Ecco perché ci siamo lasciati»

Giulia D’Urso e Giulio Raselli si sono conosciuti e innamorati sotto i riflettori di “Uomini e donne”, per poi lasciarsi dopo la scorsa estate. Quello fra Giulia D’Urso e Giulio Raselli a “Uomini e donne” sembrava un grande amore e ora Giulia spiega quali sono i motivi che li hanno spinti a separarsi.

UOMINI E DONNE, L'ADDIO FRA GIULIA D'URSO E GIULIO RASELLI

La storia dei due protagonisti di “Uomini e donne”, Giulia D’Urso e Giulio Raselli, è finita a settembre a causa delle continue liti: “Tra me e Giulio – ha raccontato in un’intervista al “Magazine di Uomini e donne” - è finita a settembre, dopo aver passato un’estate tra alti e bassi. Ho preso tutte le mie cose dalla nostra casa a Valenza, sono stata prima in un B&B poi mi sono trasferita a Milano. All’inizio non mi sembrava vero quello che stava accadendo: quando lui ha deciso di comunicarlo sui social, subito dopo una forte discussione, mi ha spiazzata. Io stavo raggiungendo una mia amica a Milano e mi sono ritrovata quelle dichiarazioni sul web. Ci sono rimasta malissimo ma Giulio è impulsivo. L’ho capito dopo. Lui ha un modo totalmente diverso di ragionare sulle cose. Ho aspettato tanto tempo a parlare, perché non volevo farmi guidare dalla rabbia, ma non desideravo passasse il messaggio sbagliato".

Lui ha cercato anche di riconquistarla: “Giulio mi ha cercata in diverse occasioni. E’ venuto anche a Milano. Voleva far pace, ma da parte mia c’è tanta confusione. Avrei voluto vederlo cambiato, perché il dispiacere non bastava. Lui è arrabbiato per il fatto che io non lo abbia perdonato. Probabilmente non si rende conto delle conseguenze di ciò che fa. L’ultima volta che l’ho visto, a dicembre. E’ venuto in Puglia. Ha preso il treno e si è presentato con un mazzo di fiori. Abbiamo parlato. Non mi fido più delle sue parole. All’inizio non è stato facile, avevo problemi di sonno e attacchi d’ansia”.

