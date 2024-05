Ida Platano caccia Mario Cusitore: «Hai sempre fatto schifo» e lascia il trono. La bomba: «Risente Alessandro Vicinanza»

Il momento più atteso del trono di Uomini e Donne di Ida Platano è arrivato e la "maschera" da bravo ragazzo incompreso che Mario Cusitore ha indossato puntata dopo puntata è scivolata giù per sempre. Anche Ida ha dovuto mettere da parte il forte sentimento provava per lui e accettare la realtà dei fatti, quella che Tina le ha urlato per settimane, ma che nessuno era pronto a credere senza le prove che sono puntualmente arrivate.

Andiamo con ordine e scopriamo che cosa è successo durante la puntata di oggi, 9 maggio, e il ritorno di un ex molto discusso.

La verità su Mario

Nelle ultime settimane non si è parlato di altro che delle numerose segnalazioni arrivate alla redazione di Uomini e Donne su Mario, corteggiatore di Ida Platano.

Una in particolare aveva destato parecchio scalpore perché arrivata insieme a foto che provavano ciò che la testimone aveva riferito. Secondo la donna (che ha voluto restare anonima al pubblico in televisione per questioni di privacy), Mario avrebbe passato la notte in un B&B insieme ad una misteriosa donna spagnola. Dopo varie puntate in cui il corteggiatore cercava di scagionarsi con chiamate e messaggi al suo parrucchiere, al sarto, oggi, 9 maggio è arrivata la verità.

Tina Cipollari lo urlava già da puntate, Gianni cercava di trovare le nuove prove, da bravo Sherlock Holmes, mentre Ida non riusciva a credere alle segnalazioni perché legata da un sentimento molto forte. Maria De Filippi, dal canto suo, non ha mai detto nulla al riguardo, ma ha sempre cercato di trovare una motivazione valida per difendere Mario.

Oggi la conduttrice ha raccontato gli ultimi sviluppi della vicenda: la redazione ha messo alle strette il corteggiatore che ha confessato di essere stato nel B&B con quella donna che, tanto misteriosa non è. Si tratta, infatti, di Melissa, una ex corteggiatrice di Alessandro Vicinanza (ex di Ida Platano), un volto noto al programma di U&D. Come mai non menzionarla prima?

Ida abbandona il trono

Maria fa entrare Ida Platano in studio e dalla sua espressione si vede già la delusione e l’amarezza. Nelle giornate precedenti Mario ha cercato di contattarla, inviandole alcuni messaggi in cui si scusa per il suo comportamento, ma cerca di difendersi giurando di non aver fatto nulla con Melissa.

Appena entrato in studio, Mario confessa si essere stato nella stanza di B&B della donna, ma continua a giurare che tra i due non c’è stato nulla e il legame che li unisce è di sola amicizia. Purtroppo le sue parole non servono a nulla perché Ida ha già alzato un muro invalicabile ed è pronta ad attaccare: «Ma tu non ti vergogni? Hai preso in giro me, Maria, la redazione.. Da quando ti conosco mi hai riempito di stro***te. Hai fatto schifo dall’inizio alla fine, non ho più niente da dirti». Insomma, una furia e Mario lascia lo studio, andando prima a salutare Maria De Filippi e le sussurra all’orecchio un tiepido: «Perdonami per tutto». «Una scena pietosa, un miserabile», conclude Tina, dando finalmente sfogo ai suoi pensieri, sapendo di aver avuto sempre ragione.

Ida decide di lasciare lo studio subito dopo per riprendere aria e, dalle registrazioni successive, si viene a scoprire che la tronista non rientrerà in puntata e non parlerà con Pierpaolo, altro suo corteggiatore, anzi. Ida deciderà di porre fine al suo trono e di abbandonare senza aver fatto la scelta.

Le indiscrezioni

Dopo le rivelazioni fatte dalle talpe presenti in studio, il trono di Ida Platano sembrerebbe concludersi così: la tronista ha incontrato nuovamente Mario durante una delle ultime registrazioni, ma ha replicato per l’ennesima volta che non vuole avere nulla a che fare con lui perché troppo delusa dai suoi comportamenti.

Secondo quello che un utente ha riportato all'influencer Deianira Marzano, però ci sarebbero ulteriori sviluppi secondo i quali Ida avrebbe sentito nuovamente Alessandro Vicinanza, suo ex fidanzato che adesso sarebbe in crisi con la sua compagna, Roberta Di Padua.

«Sono la cugina del marito del cognato di Ida Platano - si legge nella segnalazione - e ti posso dire che lei e Alessandro Vicinanza di sono sentiti più di una volta dopo che lei ha lasciato il programma. Tu pensi che potrebbe esserci la possibilità che ritornino insieme?»

Che tra i due possa nascere nuovamente qualcosa? O la crisi tra Vicinanza e Di Padua nasce proprio dai messaggi tra Ida e Alessandro? Per adesso nessuna replica ai rumor, ma solo un bel “Vaffa” di Ida Platano condiviso nelle sue storie Instagram, indirizzato, probabilmente, a chi l’ha presa in giro per tutta la durata del suo trono.