Uomini e donne, Ida Platano lascia la trasmissione. I motivi della scelta

Ida Platano lascia “Uomini e donne”. Una decisione inaspettata da parte della dama Ida Platano, che ha improvvisamente deciso di abbandonare “Uomini e donne”, il dating show di Maria De Filippi, e interrompere contestualmente la frequentazione col cavaliere Diego Tavani.

Leggi anche > Dieta contro il raffreddore, i cibi che combattono l'influenza a tavola

APPROFONDIMENTI CANALE 5 Uomini e Donne, Maria De Filippi perde la pazienza con Ida Platano:... COPPIA... SCOPPIATA Uomini e donne, Roberta Di Padua e Riccardo Guarnieri si sono... CONFRONTO FRA EX Uomini e donne, Ida Platano e l’incontro con Riccardo...

Ida Platano lascia Uomini e Donne (Foto: Instagram)

Uomini e donne, Ida Platano lascia la trasmissione. Le prime parole sul social

Una nuova sorpresa a “Uomini e donne”, Ida Platano lascia la trasmissione. A “Uomini e donne”, secondo le anticipazione sull’ultima registrazione del dating show di Maria De Filippi, la dama avrebbe annunciato di voler chiudere con il programma e quindi anche con il cavaliere Diego Tavani, con cui però ultimamanete aveva un rapporto abbastanza complicato.

La decisione di Ida Platano sarebbe scaturita da un momento di sconforto, in quanto ormai convinta di non poter trovare l’uomo giusto sotto i riflettori della trasmissione. Di nuovo a casa, la dama è tornata sul social con le sue prime parole post abbandono: «Ho dormito un bel po’, ne avevo proprio bisogno – ha spiegato in un video su Instagram – Vi stavo leggendo, vi ringrazio sempre tutti per il vostro bene, per il vostro affetto e calore, siete tantissimi (...) E adesso vado a farmi una passeggiata con il mio principe (il figlio Samuele)».