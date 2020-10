Uomini e donne, Ida Platano e Riccardo Guarnieri: «Ho cercato di sentirlo, non abbiamo più alcun tipo di rapporto»

La relazione fra Ida Platano e Riccardo Guarnieri, nata sotto i riflettori di “Uomini e donne”, dating show di Maria De Filippi, sembra definitamente conclusa. E' la stessa Ida Platano a far sapere di aver cercato Riccardo Guarnieri invano e a confessare che ormai tra loro non c'è più alcun tipo di rapporto.

La storia d'amore fra Ida Platano e Riccardo Guarnieri è finita improvvisamente, ma lei ha cercato di mettersi in contatto col suo ex: “Non abbiamo più alcun tipo di rapporto – ha spiegato in un'intervista al “Magazine di Uomini e donne - Nonostante io abbia cercato di sentirlo, giorno dopo giorno le nostre conversazioni sono andate sgretolandosi. Il nostro ultimo scambio di messaggi risale a fine giugno e poi il silenzio. Ho provato a contattarlo fino a settembre ma senza ricevere mai risposta né alle mie chiamate né ai messaggi”.

Ida non è affatto contenta dell'accaduto: “Mi aspettavo maggiore cura nei confronti della nostra storia, perché è stata molto importante”.

Ora Ida Platano è single (“Non c’è nessuno nella mia vita, altrimenti sarei stata la prima a dirlo”), anche se il gossip la voleva impegnata in un nuovo flirt: “Appena ho letto la notizia, mi sono fatta una risata. Non c’è nessuno nella mia vita, lo ripeto, tranne mio figlio. La persona con cui sono stata avvistata è un mio amico. Ho tanti amici uomini e succede che durante la settimana mi conceda due ore di relax”.

