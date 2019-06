Uomini e donne, Klaudia Poznanska e la scelta di Andrea Zelletta: «Elaboro l'accaduto, speravo in un finale diverso»

Venerdì 7 Giugno 2019, 18:50 - Ultimo aggiornamento: 07-06-2019 19:42

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Nel trono classico di “Uomini e donne”, dating show condotto da Maria De Filippi, il tronista Andrea Zelletta ha scelto la corteggiatrice Natalia Paragoni, con cui ha cominciato una storia d’amore. A parlare ora una “concorrente” della Paragoni, Klaudia Poznanska.Klaudia fini all’ultimo ha sperato: «Dentro di me continuava a esserci una piccola parte che sperava in un finale diverso – ha sfatto sapere in un’intervista al “Magazine di Uomini e donne” - Sono voluta andare a fondo nei miei sentimenti e lo dimostra il fatto che, dopo la villa e il mio abbandono anticipato, mi sono comunque voluta presentare alla scelta. Non volevo rimpianti e non ne ho. Klaudia è quella che si arrabbia, parla in dialetto, ma ragiona con il cuore».Ora sta ripensando all’accaduto - «Sto elaborando quello che è accaduto. Mi lascio alle spalle quattro mesi bellissimi e intensi: sono sempre stata me stessa»- ma di lui ha un ricordo positivo: «Andrea mi ha aiutata a capire tante cose di me e, se oggi sono quella che conoscete, è anche grazie a lui. Mi ha fatto crescere, ho avuto modo di riflettere su di me e di smussare certi lati del mio carattere. È proprio per questo che sarà sempre una persona a cui vorrò bene e a cui non porto rancore. So che con me non ha giocato, perché quando si emozionava i suoi occhi erano sinceri».Per il futuro penserà a se stessa: «Riparto semplicemente da me. Continuerò a lavorare sul mio carattere, cercherò, di essere meno ingenua e bambina. Mi sono accorta, lungo questo percorso, di sentirmi meglio quando sono meno eccentrica. Ecco perché ho cambiato il colore dei capelli e delle unghie. Piano piano sto imparando a conoscermi. Ora starò con mia mamma, la mia famiglia e magari andrò in Polonia».