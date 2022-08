Uomini&Donne, le anticipazioni della nuova edizione: la svolta che potrebbe far discutere

In molti hanno fatto partire il countdown della nuova edizione di Uomini e donne e l'attesa di conoscere i nomi dei nuovi tronisti cresce sempre di più. Il dating show tornerà in onda a settembre e, nelle prossime settimane, verranno registrate le prime puntate. Intanto, le indiscrezioni sulle registrazioni non si fanno attendere. Anche quest'anno ci dovrebbe essere il Trono Classico e il Trono Over in un’unica formula.

A lanciare il rumor è Lorenzo Pugnaloni dal suo profilo Uominiedonneclssicoeover su Instagram. Ma non è tutto. Uno dei quattro tronisti, che siederanno sul trono in questa nuova edizione, potrebbe essere scelto con una modalità particolare, finora mai messa in pratica.

La novità

Uno dei nuovi tronisti di UeD potrebbe essere scelto direttamente dalle dame e dai cavalieri del Trono Over. I parterre degli Over potrebbero prendere parte a questa "votazione” su due ragazzi/ragazze che vorranno salire sul trono.

Dunque, la scelta dovrebbe avvenire su due persone in particolare, già scelte della redazione. Pugnaloni ha precisato che non saranno dame e cavalieri a salire sul trono. Gli altri tre nuovi tronisti avranno una normale presentazione, dopo un’accurata selezione da parte della redazione. Quindi, loro approderanno in studio già consapevoli di iniziare il loro percorso. Qualora fosse confermata, il pubblico apprezzerà questa scelta?

Tra le altre anticipazioni, è spuntata quella riguardante il ruolo di Ida Platano e Pinuccia: non saranno delle semplici dame, ma saranno in altre vesti. Nuovi volti si paleseranno nei parterre degli Over e si vocifera anche dell'arrivo di Federica Aversano tra le dame. L’ex corteggiatrice di Matteo Ranieri aveva colpito l’interesse di alcuni cavalieri, che si sono anche esposti per lei. Tra questi c’era anche Riccardo Guarnieri. Cosa succederà?