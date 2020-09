Uomini e Donne, Lucrezia Comanducci tra Gianluca De Matteis e Armando Incarnato: «Cosa penso di loro»

Lucrezia Comanducci, corteggiatrice di “Uomini e donne” ha attirato l’attenzione del cavaliere del trono over Armando Incarnato e il tronista del trono classico Gianluca De Matteis. Lucrezia Comanducci per ora però non ha scelto, ma racconta che idea si è fatta dei suoi due pretendenti.

Armando Incarnato è un cavaliere del trono over, che lei non conosceva: «È una persona che mi incuriosisce ma al contempo mi spaventa – ha spiegato al “Magazine di Uomini e donne” - Lo vedo un uomo formato, interessante, ma non mi fido molto di lui. Vorrei capire se quello che ha per me è un interesse reale e se è una persona che potrei vedermi accanto in un ipotetico futuro. Per quanto mi riguarda, fiducia e rispetto sono due elementi essenziali che ricerco alla base di ogni rapporto».

L’avversario in amore di Armando è Gianluca, del torno classico: »Sicuramente è un bellissimo ragazzo e mi sembra l'opposto di Armando. Conduce una vita più tranquilla, forse potrei affidarmi con più facilità, ma è sempre tutto ancora da scoprire».



Per ora non ha ancora fatto una scelta: “Penso che sia troppo presto perché ci siamo visti davvero poco. In questi giorni mi sto facendo tante domande e sono rimasta in dubbio su Gianluca, che sembra volersi tirare indietro. Non riesco a capire, e mi piacerebbe scoprirlo, quanto sia davvero interessato a me o se tutto si fermi al fatto che sia rimasto colpito dall'aspetto fisico”.

