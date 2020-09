Uomini e donne, Ludovica Valli incinta. L'annuncio su Instagram: «Ti aspettiamo anima mia»

Ultimo aggiornamento: 13:26

© RIPRODUZIONE RISERVATA

. Ludovica Valli, ex protagonista di “”, dating show di Maria De Filippi, ha dato l’annuncio con un video dal suo account instagram, accompagnato dalla tenera frase «Ti aspettiamo anima mia».Nel filmato Ludovica è sulla spiaggia assieme al compagno, Gianmaria De Gregorio, che le bacia la pancia: «La bambina che scappava di casa – scrive Ludovica nella didascalia, parlando del suo passato - la ragazzina che prendeva un aereo solo andata per Formentera, la ragazza delle “sei di mattina”, che a 18 anni approdava in tv ed ha vissuto altissimi e bassissimi. La piccola donna che ha cambiato città per amore e poi ha pianto per amore, ha cercato l’amore strappandosi anche il cuore da petto. La donna che ha preso la sua vita, l’ha distrutta e poi ha edificato castelli di sabbia crollati e poi ricostruiti fino a costruire quella che oggi è una vita nuova ... quella bambina, quella ragazzina, quella donna sono sempre io e oggi io, proprio io, realizzo uno dei miei sogni più grandi con il mio amore grande accanto a me sempre, quella bambina ora ha una casa da cui non vuole scappare, un amore vero e un cuore in più che batte dentro di se, ti aspettiamo anima mia ❤️».