Uomini e Donne, Maria De Filippi non si trattiene e cade a terra: ecco cosa è successo nell'ultima puntata

Maria De Filippi non si trattiene nel corso dell'ultima puntata di Uomini e Donne e cade letteralmente a terra. Parlando di Gemma Galgani, anticipa che ha ricevuto una proposta piuttosto scioccante, dopo quella ricevuta già qualche puntata fa dal suo corteggiatore. Tina a quel punto si lascia andare a una battuta che fa scoppiare le risate del pubblico e anche quelle della conduttrice.

Maria presenta il momento di Gemma rivelando che è uscita di nuovo con Silvio, ma le cose non stanno procedendo nel migliore dei modi per via del solito problema. La Galgani lamenta da giorni di non vedere del romanticismo da parte del cavaliere, ma solo continue battute volgari. Nel presentare l'uscita Maria parla di «parole che la turbano» e Tina incalza: «Fammela vedere». La De Filippi però non si trattiene e cade a terra per le risate.

«Tina sei proprio stupida», afferma la De Filippi non appena si rialza, continuando ancora a ridere. La puntata poi si articola tutta sulla storia tra Gemma e Silvio anche con dei riferimenti al vecchio amore Giorgio. Non mancano le polemiche e gli attacchi di Tina.