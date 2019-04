Mercoledì 3 Aprile 2019, 20:44 - Ultimo aggiornamento: 4 Aprile, 09:09

“Per me, devi lasciare lo studio”, a causa di uno spintone a una collaboratrice del programma, Gian Battista Ronza, cavaliere del trono over, è stata cacciato dadallo studio di “”.A portare alla luce il fattaccio l’opinionista Gianni Sperti , che già non vedeva di buon occhio Gianni per via del passato “scandalo” sull’ipotetico accordo con Claire per rimanere in trasmissione, ha lanciato l’accusa: “Quest’uomo racconta solo palle – ha tuonato durante la puntata odierna della tramessione - Controllati anche fuori, con le illazioni! Fuori, Gian Battista ha aggredito una tua collaboratrice. L'ha spintonata e ha detto "Mi avete rotto i coglioni". E ha detto pure che facciamo tutto per audience. Se non è vero, mi licenzio!”.Gian Battista ha pregato la De Filippi di avere chiarimenti (“Maria, chiama questa persona! A me non sta bene farmi prendere in giro da una persona del genere. Io non l'ho sfiorata!”), ma la collaboratirce in questione, di nome Ida, ha confermato i fatti. Maria l’ha invitato a lasciare il programma, col pubblico in studio concorde con la decisione della conduttrice.