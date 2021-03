Uomini e Donne, Matteo Ranieri e l’addio a Sophie Codegoni: «Ecco perché ci siamo lasciati»

E’ finito l’amore fra Matteo Ranieri e Sophie Codegoni, nato sotto i riflettori di “Uomini e donne”. La notizia dell’addio era già stato dalla tronista Sophie Codegoni, ma ora l’ex corteggiatore Matteo Ranieri esce dal silenzio e dal social svela i motivi dell'improvvisa separazione.

UOMINI E DONNE, MATTEO RANIERI E L'ADDIO A SOPHIE CODEGONI

Da Instagram l’ex corteggiatore di “Uomini e donne” Matteo Ranieri ha confermato la fine della sua relazione con Sophie Codegoni: “Volevo confermare la fine della mia relazione con Sophie – ha fatto sapere nelle stories - Forse ora capirete perché io sono stato ultimamente un po’ assente”.

Passare da Uomini e donne alla realtà è stata dura: “Il motivo è molto semplice, cioè che non andavamo d’accordo su tante cose, perché avendo stili di vita differenti anche le prospettive future erano differenti. Quindi ci siamo vissuti in una realtà che era quella di Uomini e Donne ma una volta fuori è stato un po’ difficile. Ci siamo lasciati in maniera civile”.