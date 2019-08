Uomini e Donne, è Giulia da Roma la prima tronista di questa stagione: la scelta divide il web

Martedì 27 Agosto 2019, 11:48 - Ultimo aggiornamento: 27-08-2019 12:43

La prima tronista della nuova stagione di Uomini e Donne viene da Roma e si chiama Giulia. Una scelta, quella degli autori, in controtendenza rispetto agli ultimi tempi, che sta dividendo il pubblico della trasmissione di Maria De Filippi. Witty Tv ha appena diffuso un video del provino di Giulia, 27 anni, annunciandolo anche sui social.Questa ragazza romana, che sembra sapere il fatto suo, si appresta ad affrontare l'ultimo anno della laurea magistrale in Scienze politiche, ma dimostra anche di essere una persona semplice, capace di mantenere una certa umiltà. Lei, che vive con la mamma, ha spiegato: «Non ho molti grilli per la testa, dopo la laurea vorrei fare un'esperienza lavorativa all'estero ma non me la sento di lasciare mia madre. In futuro mi vedo con un lavoro semplice, che possa garantirmi la tranquillità economica per me e per mia madre. Sono protettiva nei suoi confronti, non la lascerei mai, anche perché ha sofferto molto in passato».Nel provino, Giulia ha parlato di se stessa e delle relazioni sentimentali. «Sono una tosta e impegnativa, me ne rendo conto, poi tendo a lasciarmi sempre una porticina aperta: mi fido del partner, ma solo fino a un certo punto. E finora non ho trovato nessuno che mi faccia chiudere quella porticina» - racconta la ragazza - «Credo molto nella famiglia, meno nel matrimonio, che per me è un'istituzione sopravvalutata. Mi piacerebbe trovare una persona che la pensa allo stesso modo. Non sarei disposta a perdonare un tradimento, perché non riuscirei a dimenticare. Quando sono innamorata, impazzisco e divento molto premurosa, ma non tutte le donne lo sono...».Nel corso del provino, Giulia mette poi in guardia tutti: «C'è una categoria di uomini che non sopporto: i narcisisti. Ho imparato a conoscerli e a comportarmi di conseguenza». I pretendenti sono avvertiti...I follower di Witty Tv, su Instagram, si sono divisi tra chi apprezza la scelta di una ragazza diversa dalle troniste degli ultimi tempi e chi crede che Giulia sia un po' incoerente. «Avete finito di cercare tra le modelle e influencer rifatte già a 19 anni de 'sta ceppa? Meno male, una seria e semplice!», scrive una ragazza. Un altro utente, però, commenta così: «Dice "Vorrei laurearmi e avere un lavoro semplice", poi va a Uomini e Donne? Non fa una piega...». La semplicità e la naturalezza di Giulia, poi, ha riscosso opinioni contrastanti: c'è chi l'apprezza e chi invece avrebbe voluto una tronista più sofisticata. Per conoscerla meglio, però, occorrerà attendere l'inizio della nuova stagione.