Uomini e donne, la quarantena di Gemma Galgani: «Vi racconto i segreti della mia vita...»

Ultimo aggiornamento: 14:45

Come tutti gli italianista facendo la sua quarantena a casa. Le registrazioni del celebre dating show, “” di Maria De Filippi, di cui è protagonista, è sospeso come numerosi altri programmi del palinsesto televisivo ma la dama del trono over ha deciso di rimanere in contatto con i suoi fan.Gemma, che da anni siede in trasmissione in cerca d’amore, ha deciso di raccontare alcuni particolari della sua vita privata. Un passato poco conosciuto, dove Gemma parla dell’ex marito, svelando «sia io che il mio futuro marito, in seguito al nostro colpo di fulmine, ci siamo decisi a lasciare i rispettivi fidanzati per poi ritrovarci liberi di vivere il nostro amore». La Galgani ha rivelato i particolari in un post in cui cerca di rallegrare i suoi follower: «In questo momento così complicato – ha scritto nella didascalia della condivisione - triste e desolante per tutti noi, abbiamo forse anche bisogno di un po’ di leggerezza o comunque di qualcosa che ci distragga la mente e la lettura, in generale, è un ottimo strumento per estraniarsi e rifugiarsi nel mondo che più preferiamo. A tal proposito, vi è un nuovo capitolo della mia vita , su Uomini e Donne Magazine… È il racconto di quando sia io che il mio futuro marito, in seguito al nostro colpo di fulmine, ci siamo decisi a lasciare i rispettivi fidanzati per poi ritrovarci liberi di vivere il nostro amore, più felici ed incoscienti che mai anche leggere d’amore fa bene… sempre…! ❤ @lucyicte @alicegrisa @idaplatano #uominiedonnemagazine #love #gliannipiubelli#amore#innamorati #primoamore#amami #uominiedonnemagazine #uominiedonne #gemmagalgani».