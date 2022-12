Uomini e donne, Raffaella Mennoia spiazza tutti: «Scriverò una cosa veramente impopolare»

Fiume di parole per Raffaella Mennoia che scrive i suoi pensieri su Instagram, circa una questione in particolare. Il volto di Uomini e Donne, braccio destro di Maria De Filippi , ha criticato aspramente gli influencer e i vip che continuamente ostentano la loro vita lussuosa. Su Instagram ha scritto un paio di messaggi in cui ha sottolineato quanto reputi privi di empatia alcuni personaggi che, anche nel corso delle feste natalizie abbiano sottolineato la loro. «Scriverò una cosa veramente impopolare» ha esordito Raffaella per poi proseguire. «Ho assistito per giorni a ostentazione di ogni genere in questo Natale, una gara di lusso ostentato di vite che possono causare debiti per chi pensa che sia da fi**i stare in montagna o in località esotiche, dimenticando non solo lo spirito del Natale, di cui mi interessa il giusto, ma dimenticando totalmente che la maggior parte delle famiglie faticano ad arrivare a fine mese».

Di seguito, Mennoia ha scritto: «Non ho visto un briciolo di cuore verso i poveri, veri martiri dei nostri giorni. Pensate bene da quali influenze e da quali influencer prendere esempio nella vita» ha concluso. Nessun nome specifico anche se non è difficile capire chi abbia messo nel mirino. Ma dai social è facile notare come moltissimi vip abbiamo optato per vacanze di gruppo in posti costosi.

Però, Raffaella non ha specificato a chi si riferisse e questo ha lasciato tutti i fan senza parole. Non è possibile sapere se ce l'abbia con qualcuno del programma o con altri personaggi che segue sui social: il ventaglio di nomi potrebbe essere vasto. Chi sarà?