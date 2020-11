Uomini e donne, Riccardo Guanieri torna in trasmissione, la reazione di Ida Platano: «Meglio che ci bevo su!»

Riccardo Guarnieri è inaspettatamente tornato a “Uomini e donne” e la reazione della sue ex Ida Platano non si è fatta attendere. Riccardo Guarnieri è tornato a “Uomini e donne”, dating show condotto da Maria De Filippi, dopo aver precedentemente abbandonato la trasmissione per vivere la sua (naufragata) relazione con Ida Paltano.

Riccardo Guarnieri e Ida Platano avevano anche cominciato una convivenza, ma dopo il lockdown da Coronavirus la loro relazione è finita. Riccardo ha recentmente spiegato i motivi della crisi che li ha portati alla rottura, mentre Ida ha svelato che dopo l’addio non si sono più sentiti: «Non abbiamo più alcun tipo di rapporto – ha dichiarato in un'intervista - Nonostante io abbia cercato di sentirlo, giorno dopo giorno le nostre conversazioni sono andate sgretolandosi. Il nostro ultimo scambio di messaggi risale a fine giugno e poi il silenzio. Ho provato a contattarlo fino a settembre ma senza ricevere mai risposta né alle mie chiamate né ai messaggi».

Il tempo è passato e Riccardo è appunto tornato nel parterre della trasmissione. Il pubblico, gli opinionisti e naturalmente Ida sono rimasti sorpesi e la Platano ha voluto condividere il suo pensiero sull'argomento con i follower. Dal social, mentre Ultimo in sottofondo canta “Ti dedico il silenzio”, Ida con espressione stupefatta commenta: «Meglio che ci bevo su!...».

