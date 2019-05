Uomini e donne, Riccardo Guarnieri e il ritorno di Ida Platano: «Ultima opportunità che darò alla nostra storia»

Venerdì 17 Maggio 2019, 17:49 - Ultimo aggiornamento: 17-05-2019 18:25

© RIPRODUZIONE RISERVATA

«È da settimane ormai che pensavo a lei e ormai da tempo ne parlavo con Sebastiano, il redattore di Uomini e Donne con cui mi interfaccio. Da tempo, ogni volta che mi confrontavo con una donna diversa, c'era sempre qualcosa che non andava», a Uomini e donne, programma condotto da Maria De Filippi, il cavaliere del Trono Over Riccardo Guarnieri ha richiamato in trasmissione l’ex Ida Platano.La rabbia nei suoi confronti è passata: «Con Ida invece è scattato tutto subito – ha spiegato al “Magazine di Uomini e donne” - mi è bastata solo guardarla. La verità è che il tempo lenito, poi fatto passare la rabbia che avevo nei suoi confronti e, messa da parte questa, ho cominciato a rivalutarla come donna. D'altronde sono a Uomini e Donne per cercare la donna della mia vita. Tutti dovremmo essere lì per questo».Lui è innamorato - «Io con e per Ida ho provato tutto per la prima volta. Non mi sono mai innamorato prima di incontrarla, non in questo modo. Non ho mai pensato a un futuro con un’altra donna se non con lei e mi riferisco all’idea di un matrimonio o di avere dei figli» - ma le concede l’ultima opportunità: «Voglio semplicemente riprovare perché Ida non è paragonabile a nessun’altra donna che c’è stata. Credo che questa sarà l’ultima opportunità che darò alla nostra storia e, qualora non andasse a buon fine, non sarò lì a insistere».