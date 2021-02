Uomini e Donne, Roberta Di Padua in crisi con Riccardo Guarnieri: «La scelta migliore è quella di separarci»

È un momento difficile per Roberta Di Padua e Riccardo Guarnieri, coppia nata a “Uomini e donne”. Riccardo Guarnieri è tornato a “Uomini e donne” e ha ripreso a frequentare Roberta Di Padua, ma la loro relazione è in crisi: «Credo – ha confidato Roberta - che la scelta migliore sia quella di separarci».

Nella coppia formata Roberta Di Padua e Riccardo Guarnieri sembrano esserci diversi problemi: «Al momento – ha spiegato a “Uomini e donne Magazine” - mi trovo davanti un uomo che dice di non provare nessun sentimento per me e, quando si tratta delle emozioni di un’altra persona non c’è nulla che si possa fare. A tutto questo si è aggiunto anche il problema dell’attrazione fisica. Sono arrivata a mettermi in discussione. A chiedermi se non gli piacessi più. Questa situazione mi ha creato insicurezza. Il mio ricordo di Riccardo era molto diverso. C’erano un’attrazione, una complicità e una chimica pazzesche, che in questo momento abbiamo perso. Quando è venuto a Cassino è stato ancora più chiaro».

La soluzione per Roberta Di Padua sembra essere quella di separarsi da Riccardo Guarnieri: «Credo che al momento la scelta migliore per entrambi sia quella di separarci. Forse la distanza ci potrà aiutare a capire se abbiamo davvero voglia di stare insieme e superare le difficoltà».

Sul futuro però è molto incerta: «Ancora non so cosa aspettarmi. Lo lascio libero di conoscere altre donne. Io fino ad oggi non ho accettato numeri: Alessandro era un modo per guardare avanti, ma quando ci ho provato mi sono resa conto che mi mancava qualcosa. Spero che Riccardo possa guardarsi dentro».

