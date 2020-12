Uomini e donne, Rosa Perrotta e Pietro Tartaglione in crisi? Gli indizi social

Il rapporto fra Rosa Perrotta e Pietro Tartaglione, nato sotto i riflettori di “Uomini e donne” di Maria De Filippi sembra essere entrato in crisi. Rosa Perrotta e Pietro Tartaglione non confermato ne commentato la notizia, ma i fan hanno alcuni “indizi” sui rispettivi account Instagram.

Pietro Tartaglione e Rosa Perrotta, neo genitori dopo la nascita del figlio Domenico, da tempo non postano foto di coppia dai profili social e sul tema crisi non rispondono alle domande dei fan. Pietro però ultimamente ha condiviso dalle stories una foto del Festival di Venezia in cui era in compagnia della fidanzata, che però è stata “tagliata” dalla scatto insieme alla possibilità di commentare da parte dei follower.

Dal canto suo invece la Perrotta ha condiviso una riflessione in cui sottolinea l’importanza della sincerità e dei valori positivi che da mamma deve trasmettere al figlio. Azioni che continuano ad alimentare la curiosità dei fan sulla coppia nata nel 2017 nel dating show “Uomini e donne”, che ha ultimamente rimandato il matrimonio a causa della pandemia.

