Uomini e Donne: scontro tra Gemma Galgani e Tina Cipollari, deve intervenire Maria De Filippi

Uomini e Donne, anticipazioni: scontro tra Gemma e Tina, deve intervenire Maria De Filippi. Parte oggi pomeriggio il dayting storico di Canale 5, nel suo storico slot quotidiano di palinsesto, in una formula completamentamente rinnovata. In ottemperanza alle norme di sicurezza da tenere in tempo di coronavirus, non ci sarà più lo studio ma un corteggiamento via chat. Non mancheranno i litigi, soprattutto quando di mezzo ci sono Tina Cipollari e Gemma Galgani.

Torna oggi pomeriggio Uomini e Donne in un'edizione completamente rinnovata. Protagoniste di questo inedito corteggiamento in tv due donne diverse: Gemma e Giovanna che parleranno co i nuovo corteggiatori solo ed esclusivamente via chat, a guidare il racconto in voce fuori campo Maria De Filippi. Nella prima puntata in onda lunedì 20 aprile, ci sarà anche il primo scontro tra due rivali storiche: Gemma Galgani e Tina Cipollari. A sorpresa Tina, mantenendo ildistanziamento sociale (per rispettare le norme di sicurezza dettate dall'emergenza coronavirus) e indossando una mascherina con la mummia disegnata, farà il suo ingresso nella stanza di Gemma prendendo in giro la dama bianca: «Tu ti stai emozionando dietro persone che non sai se esistono», ma Gemma, inguaribile romantica non è pronta a cedere e ribatte: «Ho ancora tanto amore da dare e se qualcuno lo vuole capire io posso dare ancora tanto, sei soltanto tu che non l’hai capito!». Deve intervenire Maria De Filippi per sedare gli animi.

Ultimo aggiornamento: 16:36

