Uomini e donne, Sophie Codogni e il blocco in amore: «Sono stata tradita, una mattina qualunque ho scoperto...»

Sophie Codegoni a “Uomini e donne” ha fatto sapere di sentirsi bloccata a livello sentimentale. Sophie Codegoni, tronista di “Uomini e donne” si è confessata apertamente in trasmissione, parlando anche con i corteggiatori e avvertendoli di non aver trovato nessuno che le regalasse emozioni.

Sophie Codegoni sentiva il bisogno di sfogarsi: «Avevo un peso che sentivo la necessità di scrollarmi di dosso – ha fatto sapere in un’intervista al “Magazine di Uomini e donne - ed era già un po’ di tempo che pensavo di farlo. Avevo bisogno di svuotarmi e che tutti conoscessero le mie sensazioni. Non avrei voluto sbottare all’improvviso, ma non riuscivo più a stare zitta e mi sono presa un momento tutto mio».

Il blocco sentimentale è dovuto a passate delusioni: «Ho sofferto tanto per amore: una mia storia è finita male, sono stata tradita all’improvviso e l’ho scoperto una mattina qualunque. È stata una doccia fredda e forse mi ha influenzata. Non sono una che crede al colpo di fulmine e, anche se mi capitasse, non mi lascerei subito andare perché mi spaventa la possibilità di potermi trovare davanti a un fuoco di paglia. Procedo con molta cautela quando si tratta di emozioni».

Anche i rapporti d’amicizia non sono stati facili: «Sono anni che combatto contro i pregiudizi, sono sempre stata giudicata per il mio aspetto fisico: ero la biondina, stupida e viziata. Nessuno mi ha mai capita e sono stata male anche per questo. Ho due amiche e basta, perché il resto delle persone solitamente mi odia o non mi capisce, soffermandosi solo sull’apparenza».

