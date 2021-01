Uomini e Donne, Teresa Langella e Andrea Dal Corso crisi smentita: «Un momento per ragionare sulla lontananza»

Teresa Langella e Andrea Dal Corso, coppia nata sotto i riflettori di “Uomini e donne”, smentiscono di essere entrati in crisi. Le voci che da tempo circolavano su un momento difficile nella loro via di coppia non sono vere: “Ci siamo presi un momento per noi, per ragionare sulla lontananza”.

Teresa Langella e Andrea Dal Corso hanno assicurato che non c’è assolutamente nessuna intenzione di dirsi addio: “Non c’è stata nessuna crisi – ha fatto sapere Teresa in un’intervista al “Magazine di Uomini e donne” - Il nostro amore non è mai stato messo in dubbio e soprattutto non ci siamo mai lasciati: ci sentivamo regolarmente tutti i giorni. Ci siamo presi un momento per noi, per ragionare sulla lontananza”.

La distanza sembra pesare e ora ci vuole una stabile convivenza: “Non vivo molto bene la distanza e ogni volta che dobbiamo separarci per ovvi motivi di lavoro, mi rendo conto di quanto abbia bisogno di averlo vicino, malgrado Andrea sia sempre presente e mi riempia di attenzioni anche quando ci dividono chilometri. Credo che la nostra relazione, ora, abbia bisogno di una svolta che ci porti a una convivenza stabile”.

Andrea conferma la situazione: “La verità è che, quando rimaniamo per tanto tempo lontani, è naturale che sui social interagiamo di meno. Se abbiamo le normali discussioni di ogni coppia, non ci mettiamo di certo a commentare le foto o a metterci like. Ma a quanto pare sembra che alcuni non siano in grado di discernere la vita reale da quella virtuale. E noi ci ritroviamo costretti a dover rendere conto agli altri di qualcosa di cui non sarebbe necessario parlare”.

