Uomini e donne, Tina Cipollari contro Gemma Galgani: «Si è trasformata, spacchi vertiginosi e niente lingerie»

Mercoledì 29 Maggio 2019, 18:31 - Ultimo aggiornamento: 29-05-2019 19:43

Continuano gli scontri fra Tina Cipollari e Gemma Galgani. L’opinionista di “Uomini e donne”, programma condotto da Maria De Filippi, e la dama del Trono Over non hanno mai avuto un buon rapporto e ora Tina spiega le motivazione di tanto astio. Secondo la Cipollari infatti Gemma sarebbe radicalmente cambiata dopo la sua relazione con Giorgio Manetti.Prima infatti era diversa: «Quando Gemma è arrivato nel programma – ha raccontato la Cipollari a “Chi” – era una donna semplice, vestita in un certo modo e parlava in un certo modo, diciamo adeguato alla sua età, era tranquilla interessata a trovare un compagno». Poi il cambiamento: «Poi, dopo un periodo di frequentazione con Giorgio, ha iniziato a .... Si è trasformata: spacchi vertiginosi e niente lingerie. Non portava le mutande, alcuni uomini del parterre lo avevano notato. Poi sfoggiava reggiseni imbottiti: lei non è una donna prosperosa, non è che c’ha tanto c 'ha tanto da mostrare. Ha anche cambiato i capelli, il trucco, ha fatto ricorso alla chirurgia, qualche mini lifting, è evidente che non ha più la stessa espressione di prima».Giorgio non aveva mai detto di volersi fidanzare: «Lui si è sempre posto in maniera sincera e coerente, le ha detto: "Non ti amo, sto molto bene con te, la nostra-relazione può durare tre mesi o trent'anni, è un di-scorso particolare, però, è onesto». E a Gemma è andato bene fino al famoso 4 settembre (…) lei lo molla senza preavviso dicendo che è un mostro: dice che Giorgio l'ha presa in giro, l'ha trattata come un cane, l'ha messa a cuccia, l' ha fatta dormire sul divano. E io: «Ma come, ti sei ingozzata di copertine fino a qui e ora ci vieni a dire che lui non è quello che crediamo? Ma se ce l'hai detto tu chi era lui».