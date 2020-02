Uomini e donne, Tina Cipollari contro Gemma Galgani: «Ridicola, piangi senza lacrime!». Lei vuole abbandonare lo studio

E’ scoppiata di nuovo la lite a “Uomini e donne”, dating show condotto da Maria De Filippi tra la dama in cerca d’amore nel trono over, Gemma Galgani e la storica opinionista della trasmissione, la sua acerrima nemica Tina Cipollari.

La loro inimicizia si perde negli anni e molto spesso le due hanno avuto bagarre, più o meno violente. Stavolta però la lite è salita di livello e ha costretto Gemma a chiedere di abbandonare il programma, prontamente bloccata dalla sempre comprensiva Maria De Filippi.

Tina ha spesso sottolineato che è stanca di vedere la Galgani all’inutile ricerca dell’amore da anni e stavolta l'ha rimproverata per il suo comportamento col cavaliere Emanuele. Gemma infatti sarebbe rea di aver accettato di ballare con lui dopo averlo rifiutato: “Non invento niente ma descrivo quello che fai. Sei ridicola - ha ammonito - con quel tuo pianto finto, a secco senza lacrime! Emanuele non ti è mai piaciuto!”.

La diretta interessata a quel punto si è alzata per andarle contro opponendo un “Non te la permetto, hai capito? Come si possono sopportare persone così?!” e fuori di se per essere stata definita bugiarda. Gemma ha poi chiesto di abbandonare lo studio, ma Maria l’ha poi calmata, capendo il difficile momento, invitandola a rimanere.

