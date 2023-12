Uomini e Donne, Tina Cipollari furiosa dopo la critica di un corteggiatore di Ida Platano: «Ma siamo fuori di testa?»

Continua il percorso di Ida Platano a Uomini e Donne. Dopo la fine della relazione con Alessandro Vicinanza, Ida si è rimessa in gioco e in una nuova veste: quella da tronista. La parrucchiera ha espresso la volontà di trovare un uomo che sia con lei da questo momento fino al resto della sua vita. A tale proposito, nell'ultima puntata del reality condotto da Maria De Filippi, la tronista si è seduta al centro dello studio per parlare della sua esterna con il corteggiatore David, il ragazzo cubano. Tina Cipollari ha iniziato a criticare negativamente l'esterna dicendo che David non ha dimostrato nulla. Di conseguenza il corteggiatore ha dato della maleducata e della «poco intelligente» a Tina. E da quel momento, apriti cielo.

Tina è diventata una furia e si è alzata in piedi arrabbiata. «Senti un po' ti accompagno con un bel...

Ha ragione? Ma c'è una volta che ho avuto ragione io? Mai - ha sottolineato Tina furiosa -. Grazie al pubblico perché a me interessa solo il vostro giudizio. Scusa ma io posso accettare che questo mi viene a dire che sono maleducata e poco intelligente? Ma non ho capito...».

L'opinionista ha aggiunto: «Ma tu sei fuori di testa? Non ti devi proprio più permettere. Io sono una donna e tu non ti puoi dire queste cose. Poverino, mi viene da dire solo poverino. Tu hai fatto dei complimenti elementari e non hai fatto delle domande di spessore. Ma sei andato subito sull'aspetto fisico».