Uomini e donne, Tina Cipollari contro Gemma Galgani: «Prima criticava, ora si è rifatta la faccia»

A “Uomini e donne” un nuovo scontro fra Tina Cipollari e Gemma Galgani. Il dating show è cominciato da poco dopo la pausa estiva, ma il tempo passato sembra non aver calmato gli animi, con Tina Cipollari di nuovo all’attacco della sua acerrima nemica Gemma Galgani.



Gemma Galgani ultimamente è ricorsa alla chirurgia estetica, scelta molto criticata da Tina: “Non definirei quello di Gemma un semplice cambio di look: non ha un nuovo taglio di capelli – ha spiegato al “Magazine di Uomini e donne” - si è proprio rifatta la faccia. Ed è questo il punto”.



In passato infatti la Galgani non ha mancato di puntare il dito: “Ha sempre criticato tutte le donne che sono ricorse alla chirurgia estetica e nel suo mirino fino a poco tempo fa c'ero anche io che, personalmente, oltre a ritoccare le labbra (cosa che ho sempre ammesso) non ho fatto altro. Per anni Gemma ha giudicate tutte le donne che si sono migliorate grazie alla chirurgia plastica. Sostenendo, tra l’altro a gran voce, di esser legata al suo aspetto così com’era, al suo viso, alle rughe date dall’età che le ricordano gioie e dolori del passato. Ha sempre detto di essere orgogliosa del suo volto segnato dal tempo. Io non critico la sua scelta ma l'incoerenza di questa decisione”.



Da anni la dama del trono over è in cerca d’amore e secondo Tina difficilmente lo troverà: “Credo che un chirurgo purtroppo non può lavorare sul carattere di una persona. Gemma è una donna antipatica. Una donna che rinfaccia agli uomini che frequenta le confessioni fatte in privato. Usa i loro segreti, le debolezze, per ricattarli e li spiattella in pubblico quando la storia non va, quindi non sono affatto sicura che con questo modo di fare possa trovare l’amore”.

Ultimo aggiornamento: 20:37

