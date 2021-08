Tina Cipollari dopo una lunga assenza torna sui social. La sua “scomparsa” dal mondo di Instagram ha fatto preoccupare molto i suoi follower, dato che non hanno potuto avere notizie della loro beniamina neanche attraverso “Uomini e donne”, in questo momento in pausa estiva.

Uomini e donne, Tina Cipollari torna sul social

APPROFONDIMENTI ...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati