Uomini e donne e il tronista cacciato, parla la corteggiatrice Ilaria Melis: «Ecco cos'è successo»

A “Uomini e donne” Maria De Filippi ha cacciato il tronista del trono classico Joele Milan perché avrebbe tentato di comunicare fuori dalla trasmissione con una delle corteggiatrici, Ilaria Melis. A raccontare l'accaduto proprio lei: «Maria ci ha chiamato al centro dello studio...».

Maria De Filippi e Ilaria Melis

APPROFONDIMENTI LA LITE Uomini e Donne, ecco i primi screzi della nuova stagione: tutti... SEI FUORI! Uomini e donne, violate le regole: Maria De Filippi caccia via il...

Ilaria Melis, corteggiatrice di “Uomini e donne” ha raccontato come Maria De Filippi ha fatto uscire dal programma Joele Milan: «Nella scorsa puntata, durante un ballo – ha fatto sapere in un’intervista a “Fanpage” - lui mi ha detto di essere molto preso di me. Ha detto di aver parlato di noi ai suoi genitori e al suo migliore amico. Proprio lui gli avrebbe consigliato di portarmi fino alla fine. Così mi ha proposto di iniziare a seguirlo sui social, voleva presentarmelo. Onestamente non ho nemmeno sentito la parte in cui mi chiedeva di scambiarci il numero, c’era la musica e tanta confusione. Non gli ho dato importanza, ho risposto con tutt’altro. Alla redazione infatti, non l’ho nemmeno detto».

Alla “discussione” hanno partecipato anche gli opinionisti Tina Cipollari e Gianni Sperti: «Succede che Maria ci chiama al centro studio e manda la clip del nostro ballo. Di fatto non ha cacciato Joele, ma il suo discorso è stato: “Dal momento in cui faccio vedere questa clip, non posso più continuare a raccontare due persone che si conoscono perché il tuo trono è compromesso. Ora chi scenderebbe per te sapendo che tu stai portando avanti solo Ilaria e che le hai detto determinate cose?”. C’erano infatti due ragazze che sarebbero dovute entrare e che si sono fatte indietro. Tina e Gianni poi hanno aggiunto che era una presa in giro nei confronti della redazione, ma secondo me è stato esagerato, non c’era malizia in realtà».

Le scuse non sono servite: «Io e Joele non ci siamo mai scambiati il numero e non ci siamo mai scritti messaggi, ma è la nostra parola contro la loro. Volevo anche fare vedere il telefono, ma che peso avrebbe avuto? I messaggi si possono sempre cancellare. Lui ha reagito male, era spiazzato. Ha provato a spiegare le sue intenzioni, ma la decisione era già stata presa».

Ilaria Melis ha comunque deciso di sentire Joele dopo la trasmissione: «Dopo la puntata ho scritto all’amico di Joele. Vorrei farmi dare il suo numero perché mi piacerebbe contattarlo, a questo punto… vorrei sapere come sta. Penso che lui non stia bene e nemmeno io, perché sono passata come una complice. Ora mi piacerebbe conoscerlo anche fuori, vedremo se lui vorrà, per ora devo avere pazienza. Ha bisogno di qualcuno che gli stia vicino, vorrei essere io quella persona».