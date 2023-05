Uomini e Donne, spuntano i primi nomi dei tronisti della prossima edizione: ecco chi potrebbe esserci

Uomini e Donne ha chiuso i battenti per questa stagione ma già si pensa alla prossima stagione. In quest’edizione sono nate diverse coppie: Federico Nicotera e Carola Carpanelli, Lavinia Mauro e Alessio Corvino, Nicole Santinelli e Carlo Alberto Mancini, mentre sono durati solo poche ore insieme Luca Daffrè e Alessandra Fumagalli. A poche settimane dalla fine, spuntano però i nomi dei possibili prossimi tronisti.

La produzione starebbe già pensando alla prossima stagione e starebbero anche valutando i prossimi tronisti. Secondo alcune indiscrezioni di Gossip e Tv ci sarebbero già quattro nomi in lizza per la prossima edizione, tutti volti già noti al programma. Si parla di Alessio Campoli, corteggiatore di Lavinia Mauro, che gli ha preferito Alessio Corvino al momento della scelta, e di Alice Barisciani, corteggiatrice di Federico Nicotera, che, alla fine, ha scelto Carola Carpanelli, con la quale è andato anche a convivere.

Pare che sul trono potrebbero arrivare anche due ex corteggiatori di Nicole Santinelli: Cristian Di Carlo, che aveva lasciato di sua spontanea volontà lo show, e Andrea Fenoglio, la non scelta della giovane, che, alla fine, è uscita dal programma con Carlo Alberto Mancini.

Per ora si tratta solo di rumors, ma le conferme non arriveranno prima dell'inizio della prossima edizione, prevista per settembre 2023.