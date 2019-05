Uomini e donne, colpo di scena al Trono Over: Riccardo Guarnieri e Ida Platano lasciano la tramissione

Mercoledì 22 Maggio 2019, 18:36 - Ultimo aggiornamento: 22-05-2019 19:13

hanno lasciato oggi “”. Durante l’ultima puntate del programma condotto da Maria De Filippi infatti i protagonisti del Trono Over prima sembravano sul punto di darsi il ben servito, poi hanno detto addio al programma felici e innamorati.La Dama del Trono Over inizialmente non era affatto convinta dei sentimenti di Riccardo, che tra l’altro l’ha fatta richiamare in trasmissione proprio per darle un’altra opportunità: “Dopo esserti girato tutto il mondo – gli ha chiesto - ora torni da me?". Ida ha poi lasciato lo studio raggiunta rapidamente da Riccardo e nel dietro le quinte è scoppiata la lite.La Platano ha accusato Guarnieri di non mostrare i suoi sentimenti e ambedue hanno deiso di tornare a casa. E’ quindi intervenuto la conduttrice Maria che ha cercato di mediare, spiegando a Riccardo che Ida non voleva veramente andare via e spingendolo a mostrare i suoi sentimenti. Si parla di un trasferimento a Bergamo, dove abita lei, ma la discussione sembra non cessare.All’improvviso l’amore trionfa e la coppia regala il colpo di scena alla trasmissione col Cavaliere che abbraccia la sua Dama e con lei che ricambia calorosamente. Riccardo le ha chiesto di uscire e i due sono tornati in studio per salutare e tornare alla vita reale…